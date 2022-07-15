Havzalı gurbetçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini astığı dev posterle gösterdi

Yaşadığı Hollanda'dan yaz tatili için gelen gurbetçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini astığı dev posterle gösterdi.

Hollanda'da esnaflık yapan Selahattin Akkaya, yaz tatili için geldiği memleketi Havza'da Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinin önündeki sokağa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi bulunan 12 metreye uzunluğunda poster ile Türk bayrağı astı.

Akkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini vurgulayarak, "Dünya lideri reisimizi çok seviyoruz. 15 Temmuz için reisimizin resmini astım. Geçen yıl da yine aynı posteri ve bayrağı açtım. İnşallah ömrüm yettiği sürece her yıl 15 Temmuz'u unutturmamak ve anmak için bu posterle bayrağımızı sokağıma asacağım." ifadesini kullandı.