Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten 'damızlıkların kurbanlık yapılmaması' uyarısı

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, damızlık dişi küçükbaş ve büyükbaşların kurbanlık olarak alınıp satılmaması uyarısında bulundu.

Genç, AA muhabirine, damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş veya küçükbaşların kurbanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Hayvan varlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülebilmesi için damızlık vasfı olan dişi hayvanların korunması gerektiğini vurgulayan Genç, "Bunu ülkemizin geleceği açısından önemli görüyoruz. Damızlık değeri olan hayvanlarımızı Kurban Bayramı veya kasaplık olarak değerlendirirsek, yarın buzağı elde edemeyeceğiz." dedi.

Anne olmadan yavru, yavru olmadan da süt olmayacağına işaret eden Genç, "Damızlık kriterleri bellidir. Bu kriterleri barındırmayan hayvan rahatlıkla kesilebilir. Kesilen her damızlık, hayvancılığın geleceği için kayıptır. Damızlıkların kurbanlık olmamasının hem bize hem ülke ekonomisine faydası var." diye konuştu.

Genç, vatandaşlardan alacakları kurbanlıkların küpesi ve pasaportunun bulunmasına, büyükbaşlarda 2 yaşını, küçükbaşlarda ise 1 yaşını doldurmuş olmalarına dikkat etmelerini istedi.

Gebe, yeni doğum yapmış dişilerle gözünde salgı olan, topallayan, vücudunda şişlik ya da yara bulunan hayvanların satın alınmaması uyarısında bulunan Genç, "Bu hayvanların kurbanlık olarak kesilmesi dinimizce de yasaklanmıştır. Hayvanların küpe numaraları ile pasaportunda bulunan numaranın mutlaka birbiriyle örtüşmesi gerekir. Küpesi veya pasaportu bulunmayan hayvanlar kesinlikle satın alınmamalı." ifadesini kullandı.