Havza Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda sona doğru

Samsun Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun 2 ay gibi bir sürede hizmete açılacağını söyledi.

Başkan Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliği ile yapılan Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler alan Özdemir, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Özellikle son dönemde Havza nüfusunda bir artış görünüyor. Havza OSB ile her geçen gün gelişen ilçemizde ihtiyaçlar da farklılık gösteriyor. Belediye olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında bizlerde ilçemizi yarınlara hazırlamak ve halkımıza en iyi imkanları sunmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Bu kapsamda ilçemizin önemli eksiklerinden bir olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun inşasına bir süre önce başladık ve inşallah 2 ay gibi kısa bir sürede hizmete açacağız. Açılışın ardından yüzme havuzumuzda yüzme kurslarının hızlı bir şekilde açılması için gerekli hazırlıkları tamamladık. Şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Değirmenüstü Mahallesi'nde inşası devam eden Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 3 bin 25 metrekare arsa üzerinde toplam 1891 metrekare kullanım alanlına sahip olacak ve içerisinde 55 metrekarelik çocuk havuzu ve 312 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu bulunacak. Çelik konstrüksiyon çatılı, betonarme yarı olimpik yüzme havuzu binasının etrafında bulunan 1937 metrekare alanda ise çevre düzenlemesi yapılacak. - SAMSUN