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Havza ve Vezirköprü'de Öğretmenler Günü Törenleri Düzenlendi

Havza ve Vezirköprü'de Öğretmenler Günü Törenleri Düzenlendi
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Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenlerinde, ilçe milli eğitim müdürleri ve protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 24 Kasım Öretmenler Günü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende, günün önemine dair konuşmanın ardından Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğ, okul müdürleri, öğretmenler ve protokol üyeleri katıldı.

Vezirköprü ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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