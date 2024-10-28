Havza ve 19 Mayıs'ta Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamaları

Havza ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Havza'da Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene Ayvat, Belediye Başkanı İkiz'in yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs

19 Mayıs ilçesinde de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı kutlama programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleşen törende 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erdi.

Törene, Kaymakam Civelek, Belediye Başkanı Topaloğlu ile protokol üyeleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Asarcık

Asarcık ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla, Atatürk İlkokulu tarafından 101 veli ve 101 öğrenci ile yürüyüş düzenlendi.

101 balon,101 bayrak, Atatürk İlkokulu ve Asarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde okul bahçesinde başlayan yürüyüş çeşitli marşlar söylenerek ilçe meydanına kadar sürdü.

Okul müdürü Elif Fatma Gevrek, AA muhabirine, "Her yıl bu etkinlikler ile, öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak ve ulusal bayramlarımızın tadını unutulmaz anılar olarak yaşatmayı amaçladık. Okul idaremiz ve öğretmenlerimiz ile geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla, 'Bayrağı babamdan devralıyorum' koşusu düzenlemiştik. Bu yıl 2.sini düzenlediğimiz Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gelenekselleştirmek istiyoruz. Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünün ışığında ilerliyoruz." dedi.

Yürüyüş, veliler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların tören alanına yürüyüp Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunmaları, İstiklal Marşı'nın okunması ve çeşitli Cumhuriyet marşlarının söylenmesinin ardından son buldu.