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Havza TSO'ya sayısal takograf kartı işlemleri yetkisi verildi

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Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sayısal takograf kartı işlemleri yapabilme yetkisi aldı. Bu sayede ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve nakliyeci esnafı ilçe dışına gitmeden işlemlerini yapabilecekler.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sayısal takograf kartı işlemleri yapabilme konusunda Havza TSO'ya yetki verildiğini bildirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Havza'ya her alanda hizmet etmenin gayretiyle çalışmalarına yön verdiklerini belirtti.

Girişim ve çalışmaları neticesinde TOBB tarafından odalarının "Yetkilendirilmiş kayıt merkezi" olarak ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren tüm üyelerine, üyeleri olmayan işletmelere ve nakliyeci esnafına sayısal takograf kartı hizmeti vermeye başladıklarını aktaran Acar, şöyle devam etti:

"Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmalara ve çalışanlarına dijital ehliyet alma zorunluluğu bulunmaktadır. Sayısal takograf yenilenmesi ve alınması il odaları tarafından gerçekleştirilmekteydi. Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve nakliyeci esnafımızın sayısal takograf hizmeti alabilmek ve işlemlerini yaptırabilmek için ilçe dışına gidip gelmeleri gerekmekteydi. Oda bünyesinde gerçekleştirilecek hizmet kapsamında işletmelerin, sayısal takograf için ilçe dışına gitmelerine gerek kalmadı. Bu sayede üyelerimizin ve nakliyeci esnafımızın hem zaman hem de ekonomik kayıplarının önüne geçmiş olduk."

Acar, üyeleri olan veya olmayan tüm işletmeler ve nakliyeci esnafın sayısal takograf işlemlerini odalarında yapabileceklerini anlatarak, "Odamızın yetkilendirilmesi sürecindeki desteklerinden dolayı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu yeni hizmetimizin üyelerimize, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara ve nakliyeci esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Ticaret Ve Sanayi Odası Türkiye Havza Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

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