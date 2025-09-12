Havza TSO'dan İhtiyaçlı Ailelere 200 Bin Liralık Yardım

Havza Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ihtiyaçlı ailelere, 200 bin liralık kırtasiye ve giyim alışveriş çeki dağıtıldı.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, TOBB desteğiyle 800 aileye 250 lira değerinde toplam 200 bin liralık kırtasiye ve giyim alışveriş çeki dağıtıldığını belirtti.

Her yıl eğitime destek amacıyla TOBB'dan sağlanan nakdi destek ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelere yardımında bulunulduğunu aktaran Acar, yardımlarla öğrenci ailelerine bir nebze de olsa destek olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Eğitimin her zaman yanında olduklarını anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Eğitime destek amacıyla maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik TOBB tarafından odamıza gönderilen maddi destek ile bir nebze olsun ihtiyaç sahibi ailerimize yardımcı olabilmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı tamamladık. Yardımlarımız odamız üyeleri aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere ulaştı. Bize destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine şahsım, oda meclisindeki arkadaşlarım ve tüm üyelerimiz adına teşekkür etmeyi borç bilirim. Bundan sonra da inşallah yardımlarımıza devam edeceğiz."