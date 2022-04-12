Havza TSO'dan bin aileye ramazan yardımı

Havza Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bin aileye gıda yardımı dağıttıklarını bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, bin aileye aile başı 100 lira değerinde olmak üzere 100 bin liralık gıda yardımı ile 40 bin ekmek markası ulaştırıldığını söyledi.

Her yıl TOBB'dan sağlanan nakdi destek ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldığını anlatan Acar, "Ulusumuzun kenetlendiği, yardımlaşma, hoşgörünün doruğa çıktığı mübarek ramazan ayında TOBB tarafından odamıza gönderilen maddi destek ile bir nebze olsun ihtiyaç sahibi alilerimize yardımcı olabilmenin gayreti içinde çalışmalarımızı tamamladık. Yardımlarımız, odamız üyesi sanayici ve esnaflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yardımlarda destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine şahsım, oda meclisindeki arkadaşlarım ve tüm üyelerimiz adına teşekkür etmeyi borç bilirim. Bundan sonra da inşallah yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.