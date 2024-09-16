Üye Girişi
Haberler

Havza TSO'dan 150 Bin Liralık Eğitime Destek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB desteğiyle 600 aileye toplam 150 bin liralık kırtasiye ve giyim alışveriş çeki dağıttı. Bu yardımlar, eğitim desteği sağlamak amacıyla maddi durumu kötü olan ailelere ulaştırıldı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteği ile 150 bin liralık kırtasiye ve giyim alışveriş çeki dağıtıldı.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, TOBB desteği ile 600 aileye 250 lira değerinde toplam 150 bin liralık kırtasiye ve giyim alışveriş çeki dağıtıldığını aktardı.

Acar, her yıl eğitime destek amacıyla TOBB'dan sağlanan nakdi destek ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelere yardımında bulunulduğunu söyledi.

Yardımların özellikle eğitime destek amacı taşıdığını belirten Acar, "Bu yardımlar öğrenci ailelerine bir nebze olsun destek olmayı hedefliyor." dedi.

Acar, eğitimin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğitime destek amacıyla maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik TOBB tarafından odamıza gönderilen maddi destek ile bir nebze olsun ihtiyaç sahibi alilerimize yardımcı olabilmenin gayreti içerisinde yardım çalışmalarımızı tamamladık. Yardımlarımız odamız üyeleri aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere ulaştırdı. Bize bu yardımlarda destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne şahsım, oda meclisindeki arkadaşlarım ve tüm üyelerimiz adına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bundan sonrada inşallah yardımlarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Eğitim Desteği Yerel Yönetim Alışveriş Ekonomi Güncel Eğitim Yaşam

Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Eylül Mamak, Gölbaşı, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beni Satan Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beni Satan Casus filmi ne zaman, nerede çekildi? 17 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Oğlak, İkizler, Akrep burcu yorumu! 17 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KYK yurt-time başvuruları (e-devlet ekranı): Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar? CANLI maç izle! (GÜNÜN MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Eylül günün maçları nereden izlenir? Aslı Hünel neden sinirlendi? Gelinim Mutfakta Rabia ve kaynanası arasında ne yaşandı? Galatasaray-Gaziantep maç hakemi kimdir? Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu? Galatasaray'da hangi oyuncular yok? Galatasaray-Gaziantep maçında Sallai, Osimhen ve Jakobs oynayacak mı?
title