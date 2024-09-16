Havza TSO'dan 150 Bin Liralık Eğitime Destek

Havza Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteği ile 150 bin liralık kırtasiye ve giyim alışveriş çeki dağıtıldı.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, TOBB desteği ile 600 aileye 250 lira değerinde toplam 150 bin liralık kırtasiye ve giyim alışveriş çeki dağıtıldığını aktardı.

Acar, her yıl eğitime destek amacıyla TOBB'dan sağlanan nakdi destek ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelere yardımında bulunulduğunu söyledi.

Yardımların özellikle eğitime destek amacı taşıdığını belirten Acar, "Bu yardımlar öğrenci ailelerine bir nebze olsun destek olmayı hedefliyor." dedi.

Acar, eğitimin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğitime destek amacıyla maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik TOBB tarafından odamıza gönderilen maddi destek ile bir nebze olsun ihtiyaç sahibi alilerimize yardımcı olabilmenin gayreti içerisinde yardım çalışmalarımızı tamamladık. Yardımlarımız odamız üyeleri aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere ulaştırdı. Bize bu yardımlarda destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne şahsım, oda meclisindeki arkadaşlarım ve tüm üyelerimiz adına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bundan sonrada inşallah yardımlarımıza devam edeceğiz."