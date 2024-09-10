Havza Trafik Jandarma Ekipleri Taşımalı Eğitim Okullarında Denetim Yaptı

Havza Trafik Jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki taşımalı eğitim yapılan okullarda servis sürücülerine eğitim vererek denetim yaptı.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla 2024-2027 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri, taşımalı eğitimle öğrenci taşıyan okul servis araçlarına yönelik denetim yaparak, araç şoförlerine ve öğrencilere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Denetimde servis araçlarında emniyet kemeri, yangın tüpü, öğrenci aracı yazısı, "Dur" levhası ile evrak denetimi yapıldı.

Ayrıca servis sürücülerine ve öğrencilere öğrenci indirme ve bindirme esnasında dikkat edilecek hususlar, emniyet kemerinin önemi, araçlarda bulundurulması gereken malzemeler, ışık donanımının önemi, yağışlı ve sisli havalarda araç kullanımı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.