Haberler

Havza Tapu Müdürlüğü 9-13 Şubat tarihlerinde hizmet vermeyecek

Havza Tapu Müdürlüğü 9-13 Şubat tarihlerinde hizmet vermeyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Tapu Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşınma işlemleri nedeniyle 9-13 Şubat tarihleri arasında hizmet veremeyecek. Tapu devir işlemleri için randevu alınmaması gerektiği açıklandı.

Havza Tapu Müdürlüğünün, taşınma işlemleri nedeniyle 9-13 Şubat tarihlerinde hizmet veremeyeceği bildirildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yaptığı açıklamada, yeni hükümet konağında Havza Kaymakamlığı ve Milli Emlak servisinin hizmet vermeye başladığını belirtti.

Tefrişat ve sistem kurulumları tamamlanacak olan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vergi Dairesi, Tapu Sicil Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Nüfus Müdürlüğünün de yeni binada hizmet vermeye başlayacağını aktaran Ayvat, "Havza Tapu Müdürlüğümüz 9-13 Şubat tarihlerinde yeni hizmet binamıza taşınacak. Belirtilen tarihler arasında Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) çalışmayacağından halkımıza kamu hizmeti verilemeyecek. Tapu devir, alım satım ve benzeri işlemlerini yaptıracak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen tarih aralığında Havza Tapu Müdürlüğünden randevu almamaları gerekmekte. Konu ile ilgili olarak belediyemiz ve İlçe Müftülüğümüz aracılığı ile halkımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerekli bilgilendirme ve duyuru yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

İki kötü haber birden! Bitti denilen transferler iptal oldu
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı