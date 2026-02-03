Havza Tapu Müdürlüğü 9-13 Şubat tarihlerinde hizmet vermeyecek

Havza Tapu Müdürlüğünün, taşınma işlemleri nedeniyle 9-13 Şubat tarihlerinde hizmet veremeyeceği bildirildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yaptığı açıklamada, yeni hükümet konağında Havza Kaymakamlığı ve Milli Emlak servisinin hizmet vermeye başladığını belirtti.

Tefrişat ve sistem kurulumları tamamlanacak olan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vergi Dairesi, Tapu Sicil Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Nüfus Müdürlüğünün de yeni binada hizmet vermeye başlayacağını aktaran Ayvat, "Havza Tapu Müdürlüğümüz 9-13 Şubat tarihlerinde yeni hizmet binamıza taşınacak. Belirtilen tarihler arasında Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) çalışmayacağından halkımıza kamu hizmeti verilemeyecek. Tapu devir, alım satım ve benzeri işlemlerini yaptıracak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen tarih aralığında Havza Tapu Müdürlüğünden randevu almamaları gerekmekte. Konu ile ilgili olarak belediyemiz ve İlçe Müftülüğümüz aracılığı ile halkımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerekli bilgilendirme ve duyuru yapılacak." ifadelerini kullandı.