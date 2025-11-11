Engelli ve Şehit Yakınları için Atölye Etkinliği

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından Aile Yılı etkinlikleri kapsamında engelli ve şehit yakınlarına yönelik atölye etkinliği düzenlendi.

Havza'daki bir tesiste düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mustafa Ayvat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müdür Yardımcısı Müslim Selçuk Babilioğlu, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sayın Sezen Necla Mutlu Güvendi, Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Okan Ünal ile Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Havza, Kavak ve Ladik'ten Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesine kayıtlı ve Okul Destek Projesi kapsamındaki çocuklar, engelli çocuklar ile şehit yakınları katıldı.

Kaymakam Ayvat, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, sosyal hizmetler konusunda her zaman hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Gümrükçü ise bu tür etkinliklerin çocukların sosyalleşmesi konusunda önemli olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın bizlere sağmış olduğu imkanlar ile başta çocuklarımız olmak üzere herkesin hizmetindeyiz. Tüm gücümüz ile devletimizin desteğine ihtiyaç duyan herkese yetişmek bizlerin görevi. Etkinlikte çocuklarımız ile bir arada olmaktan mutluluk duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Güvendi ise ara tatilde çocuklara sürpriz yapmak istediklerini dile getirerek, "Çocuklarımız ve sorumluluk alanımızda bulunan bireylerimizin sosyalleşmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına etkinliklerimiz devam edecek. Etkinliğimize katılan ve bizlere destek olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Havza Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından çocuklara yönelik yüz boya etkinliği ve aile çocuk birlikteliğini artırmaya yönelik çalışma yapıldı.

Etkinliğin ardından Gümrükçü ve etkinliğe katılanlar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Havza Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.