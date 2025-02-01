Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylara tepki: Terör örgütüne ait slogan attılar

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti
AKOM İstanbul için gün verdi, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak

AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak

Havza Sosyal Hizmetler Merkezinden atölye etkinliği

Havza Sosyal Hizmetler Merkezinden atölye etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) tarafından çocuk, engelli ve şehit yakınlarına yönelik atölye etkinliği düzenlendi.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) tarafından çocuk, engelli ve şehit yakınlarına yönelik atölye etkinliği düzenlendi.

Havza'daki bir tesiste düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru, Ladik Kemal Kaplan Huzurevi Müdürü Mehmet Öksüz ile Havza SHM Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Havza, Kavak ve Ladik'ten Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesine kayıtlı ve Okul Destek Projesi kapsamındaki çocuklar, engelli çocuklar ile şehit yakınları katıldı.

Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin çocukların sosyalleşmesi konusunda önemli olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın bizlere sağmış olduğu imkanlar ile başta çocuklarımız olmak üzere herkesin hizmetindeyiz. Tüm gücümüz ile devletimizin desteğine ihtiyaç duyan herkese yetişmek bizlerin görevi. Etkinlikte çocuklarımız ile bir arada olmaktan mutluluk duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ise yarıyıl tatilinin sonunda çocuklara sürpriz yapmak istediklerini dile getirerek, "Çocuklarımız ve sorumluluk alanımızda bulunan bireylerimizin sosyalleşmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına etkinliklerimiz devam edecek. Etkinliğimize katılan ve bizlere destek olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Havza Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından çocuklara yönelik yüz boya etkinliği ve Havza SHM görevlileri tarafından aile çocuk birlikteliğini artırmaya yönelik çalışma yapıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
img

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
img

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
img

Bu köyde sadece 2 mevsim yaşanıyor
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor

"Tarihinin en perişan, en karanlık, en bakımsız devrini yaşıyor"
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı

Kadroya alınmadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.