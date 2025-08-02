Havza Sosyal Hizmet Merkezi'nden Piknik Etkinliği

Havza Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Aile Yılı etkinlikleri kapsamında merkezden destek alan çocuklara ve ailelerine yönelik piknik düzenlendi.

Samsun Çocuk Hakları İl Komitesinde yer alan Havza Hizmet Merkezi tarafından sorumluluk alanı olan Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde merkezin hizmetinden faydalanan çocuklar ile engelli, evde bakım hizmeti verilen özel çocuklar ve ailelerine yönelik Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda piknik etkinliği düzenlendi.

Etkinliklerde çevre temizliği, geri dönüşüm ve doğal yaşamın önemi gibi konulara dikkat çekilerek, çevre bilinci kazandırılması amacıyla üzerinde, "Yakma, atma, koru, bu dünya hepimizin" yazılı pankarta çocuklar renkli boyalar ile el izlerini bastı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, etkinliğe 5'i özel çocuk ve aileleri olmak üzere 45 çocuğun katıldığını belirterek, "Çocuklarımızın yardımlaşma, paylaşma ve saygı gibi değerlerimizi öğrenmeleri, yaz tatillerine renk katmak adına piknik programımızı gerçekleştirdik." dedi.