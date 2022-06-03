Havza OSB Mesleki ve Sürekli Eğitim Merkezi inşaatı devam ediyor - Haberler

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Havza OSB Mesleki ve Sürekli Eğitim Merkezi inşaatı devam ediyor

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Havza OSB Mesleki ve Sürekli Eğitim Merkezi inşaatı devam ediyor

"Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor Projesi" kapsamında yapılan binada hayırseverler tarafından yaptırılan Mesleki ve Sürekli Eğitim Merkezi inşaatı devam ediyor.

"Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor Projesi" kapsamında yapılan binada hayırseverler tarafından yaptırılan Mesleki ve Sürekli Eğitim Merkezi inşaatı devam ediyor.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Samsun Valiliği ile Havza OSB Yönetimi tarafından yaptırılan, yaşam merkezi ile sosyal tesislerin yer alacağı binada Ayten Arpadıoğlu ile Hasan Cemaleddin Gürpınar tarafından yaptırılan Cemal Gürpınar Mesleki Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Özdemir, hayırsever Arpadıoğlu ile Gürpınar'a teşekkür ederek, "Bu merkez ile ilçemizdeki işsiz kardeşlerimize AŞ ve iş sağlanacak. Buranın bir an evvel tamamlanması ve hizmete girmesi hem sanayicimiz hem de halkımız adına önemli." dedi.

Sağlam da merkezin aynı zamanda sürekli eğitim merkezi olarak kullanılacağını diye getirerek, "Binamızın üst katında sanayicilerimizin bizlerden talepleri doğrultusunda mesleki kurslar açarak OSB'nin ihtiyaç duyduğu vasıflı elemanları yetiştireceğiz. Aynı zamanda Samsun Valiliğimizin destekleriyle ilçemizde mesleki eğitim lisesinde turizm ve mutfak hizmetleri eğitimi alan öğrencilerimiz burada kurulacak tesiste eğitim görecek." diye konuştu.

Acar ise binada sanayicilerin ihtiyaç duyduğu vasıflı ara eleman yetiştirileceğini kaydetti.

Hayırsever Gürpınar da merkezle aile büyükleri Cemal Gürpınar'ın adına yaşatmak istediklerini kaydetti.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Sebahattin Özdemir Samsun OSB Güncel Haberler

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