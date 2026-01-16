Havza OSB'de üretime yeni geçen fabrikanın tapusu verildi

Havza Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) tamamlanan ve üretime geçen bir fabrikanın daha tapusu verildi.

Havza Osb'de, 5 bin 750 bin metrekarede 2 bin 400 metrekaresi kapalı olan hırdavat malzemeleri üretilen tesisin üretime geçmesinin ardından tapusu, firma Sahibi Dinçer Yaman'a teslim edildi.

Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Tapu Müdürlüğünde düzenlenen tapu teslim töreninde, Havza OSB'de yatırımların devam ettiğini belirterek, "Buraya gelen her yeni yatırım, istihdamı artıracak ve bölge ekonomisini canlandıracaktır. Her geçen gün bir yatırım tamamlanıyor. Üreten Havza, büyüyen Türkiye için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ise Havza OSB'nin Karadeniz'in en büyük OSB'si olduğunu vurgulayarak, "Havza'nın sanayi ve üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu yatırımlar sayesinde gençlerimize daha fazla iş imkanı sunulacak." diye konuştu.