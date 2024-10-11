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Havza Ortaokulu'ndan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek Kermesi

Havza Ortaokulu'ndan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek Kermesi
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Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi arkadaşları için kermes düzenledi. Öğrencilerin evde hazırladığı yiyeceklerin satıldığı kermesle elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımlarda kullanılacak.

Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri tarafından, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi arkadaşları için kermes düzenlendi.

Sosyal bilgiler dersi ve değerler eğitimi kapsamında yardımlaşma, dayanışma ve birlikte çalışma becerisi kazandırmak, aynı zamanda okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımcı olabilmek adına "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Projesi" hazırlandı.

Bu kapsamda sosyal bilgiler öğretmenleri İsmail Duran ve Mükerrem Cem Ceylan gözetiminde gerçekleşen kermeste öğrencilerin evlerinde hazırlanan yiyecekler, okul koridorunda açılan stantta satışa sunuldu.

Okul müdürü Erkut Ercan, kermesin asıl amacının öğrencilerin paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma gibi sosyal olguları benimsemeleri olduğunu anlatarak, "Öğrencilerimizi akademik olarak hayata hazırlarken, diğer taraftan da iyi birer insan olarak yetiştirmenin gayretindeyiz. Kermesimizde elde edilen gelir ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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