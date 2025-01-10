Havza Ortaokulu'nda Okuma Atölyesi Etkinliği Düzenlendi

Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu'nda okuma atölyesi etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 5. sınıf öğrencileri ve velilerinin katılımıyla etkin okuma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bu kapsamda öğrenci ve velileri, Japonya'da 1943-1955 yıllarında yaşayan ve II. Dünya Savaşı kurbanı çocukların sembollerinden biri olan Sadako Sasaki'nin hayat hikayesini anlatan "Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu" kitabını okuyarak sınava girdi.

Etkinliklerle okumanın ve anlamanın desteklenmesi, hafıza, dikkat ve yargısal bilişsel süreçlerin gelişmesi ile öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesinde velinin katkısını sağlamak hedefleniyor.