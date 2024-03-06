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Havza Organize Sanayi Bölgesine Doğal Gaz Hattı İçin Saha İncelemesi Yapıldı

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Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne doğal gaz sağlayacak hattın geçeceği alanlarda saha incelemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 17 kilometrelik doğal gaz nakil hattının devreye girmesiyle Havza Meslek Yüksekokulu ve Üniversite Mahallesi'ne de doğal gaz tedariği sağlanacak.

Havza Organize Sanayi Bölgesine (OSB) doğal gaz sağlayacak hattın geçeceği alanlarda saha incelemesi gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemin, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ve Akmercan Delta Doğalgaz Bölge Müdürlüğü yetkilileri, doğal gaz hattının geçeceği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 17 kilometre olacak doğal gaz nakil hattının devreye girmesi ile Havza Meslek Yüksekokulu ve Üniversite Mahallesi'ne de doğal gaz tedariği sağlanmış olacak.

Özdemir, doğal gaz arzının Havza OSB'ye ilgiliyi artıracağını belirterek, "Doğal gaz, sanayi üretiminde önemli rol oynamakta. Havza OSB'ye doğal gaz verilmesi, daha çok yatırımcı gelmesi ve işsizlik ile istihdam sorununun daha hızlı çözülmesi demek." dedi.

Havza OSB'nin doğal gaz altyapısının ilgili firma tarafından yatırım programına alındığını, kısa süre sora nakil hattı için çalışmalara başlanacağını anlatan Özdemir, "Her geçen gün kapasitesini artıran OSB'mizi çok daha güzel yarınlar bekliyor. İstihdam ve katma değerle Havza'mızın ekonomisini güçlendiren yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Havza OSB'ye gaz arzı, Üniversite Mahallemize ve Havza Meslek Yüksekokulumuza da doğal gaz verilmesi demek." ifadesini kullandı.

Acar da Havza OSB'ye doğal gaz arzının önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, "Bölgeye doğal gazın verilmesi, Havza OSB'ye ayrı bir avantaj katacak. OSB'nin, dolayısı ile ilçemizin daha cazip hale gelmesini sağlayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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