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Havza'nın Kadınları Kış İçin Salça Hazırlıyor

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Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar, yaz mevsiminde bol bulunan domatesleri salça yaparak kış hazırlığına devam ediyor. Yoğun emekle hazırlanan salçalar, cam kavanozlarda muhafaza edilerek kış boyu tüketilmek üzere saklanıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar mevsiminde bol olan domatesi salça yaparak değerlendiriyor.

Bölgede kış için yiyecek hazırlığı yapan kadınların mesaisi salçayla devam ediyor.

Kuşburnu marmeladı, erişte, tarhana, şeker pancarı pekmezi ve yufka gibi ürünler hazırlayan kadınlar, doğrayarak hazırladıkları domatesleri büyük kazanlarda kaynatıyor.

Çuvallarda bekletilen ve ekşitilen domatesler, makineden geçirilerek kabuk ve çekirdeklerinden ayrıldıktan sonra özellikle bakır kazanlarda 2 veya 3 saat kaynatılarak salça haline getiriliyor.

Yoğun bir emek ile hazırlanan salçalar kış boyu kullanılmak üzere cam kavanozlarda muhafaza ediliyor.

Fatma Şimşek, AA muhabirine, doğal ürünleri kışın da tüketebilmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Kışın en çok tükettikleri ürünlerden birinin salça olduğunu belirten Şimşek, salça yapılacak domatesleri çekirdek ve kabuğundan ayırma işini eskiden elde yaptıklarını, bugün ise bunu makineyle gerçekleştirdiklerini ve bunun işlerini kolaylaştırdığını vurguladı.

Aldıkları domatesi ilk olarak doğrayıp tuzlayarak üç gün kadar hem suyunun süzülmesi hem de ekşimesi için çuvallarda beklettiklerini anlatan Şimşek, "Daha sonra ise bu domatesleri makineden geçirip püre haline getirerek yaklaşık 3-4 saat kaynatıyoruz. Yavaş yavaş dibini tutturmadan kaynatıyoruz." diye konuştu.

Dört yüz kilo domatesten yaklaşık 80 kilo salça elde ettiklerini aktaran Şimşek, kendi ürettikleri ürünleri daha güvenle tükettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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