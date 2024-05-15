Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Program öncesi Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi ziyarete açtı.

Daha sonra Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Ayvat ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve davetliler katıldı.

Merkezin müdürü Erkan İyiliksever, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, "Asıl engel zihinlerde ve gönüllerde olmadıkça aşılmayacak hiçbir engel yoktur." dedi.

Konuşmanın ardından merkezde eğitim gören özel öğrenciler tarafından hazırlanan pandomim, müzik ve ışık gösterileri sergilendi.