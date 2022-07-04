Havza Müftüsü Nurlu'dan Kur'an kurslarına ziyaret

Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen yaz Kur'an kursları kapsamında açılan kursları ziyaret etti.

Nurlu, Sondaj ve Kevser camilerinde devam eden kursları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, din görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçedeki 90 camide Kur'an kurslarının devam ettiğini dile getiren Nurlu, "Kurslarımızda 1072'si erkek, 797'si kız olmak üzere 1869 çocuğumuz eğitim almakta. Yaz Kur'an kurslarında eğitim almak isteyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçede açılan kursları 'https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/AcilanYazKurslari.aspx' web sitesinden öğrenebilecek." dedi.

Kurslarda Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İslam'ın temel inanç esasları, ibadetler ve Hz. Peygamber'in hayatının öğretildiğin anlatan Nurlu, "Çocuklarımıza dini yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli donanımları kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca çocuklarımıza ahlaki ve etik değerlerimizi öğreterek iyi birer insan olarak yetişmeleri için çaba göstermekteyiz. 8 hafta süreyle tek dönem halinde planlanan kurslarımız 26 Ağustos'ta sona erecek." dedi.