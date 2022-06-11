Havza Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haberler

Havza Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı yapıldığını belirtti. Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı yapıldığını belirtti. Nurlu, hayırseverlerle zekat ve fitrelerini müftülüğe bağışlayanlardan gelen parayla 50 aileye 20 bin lira tutarında gıda yardımında bulunduklarını söyledi. Yardımların ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı öncesi dağıtılmasında hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Nurlu, "Hayırseverlerle zekat ve fitrelerini Müftülüğümüze bağışlayanlara teşekkür ediyoruz. Dinimiz paylaşmayı ve yardımlaşmayı emreder. Milletimizin en öne çıkan özelliklerinden biri, yardımlaşmadır." dedi. Müftülüğün organizasyonuyla sahaya inen din gönüllülerinin hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında hayır köprüsü oluşturduğunu vurgulayan Nurlu, desteklerini esirgemeyen hayırseverlere ve yardımların dağıtımında görev alan din görevlilerine teşekkür etti. AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel Kurban Bayramı Güncel Haberler

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