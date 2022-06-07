Havza MTAL'de sıfır atık sergisi ve kermes düzenlendi - Haberler

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sıfır atık temalı "Çöpten Hazineye" sergisi ve kermes açılışı gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde okulun müdür yardımcısı Elçin Tekin ve özel eğitim öğretmeni Filiz Akbulut koordinesinde öğrenciler tarafından gazete, yumurta kolisi, atık metal ve cam gibi materyallerden sıfır atık temalı sergi ile kermes düzenlendi.

Sergi ve kermesi Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ve davetliler gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlam, geri dönüşümün hem doğaya hem de ekonomiye katkı verdiğini belirterek, "Öğrencilerimizin geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilinçlenmesi, geleceğimiz için önemli bir konu." dedi.