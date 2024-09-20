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Samsun'da Gaziler Günü Etkinliği Düzenlendi

Samsun'da Gaziler Günü Etkinliği Düzenlendi
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Samsun'un Havza ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna yemek programı gerçekleştirildi. Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü ve gaziler katıldı. Kaymakam Mustafa Ayvat, gazilerin vatan için gösterdikleri kahramanlıkları vurgularken, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

İlçedeki özel bir tesiste Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen programa Kaymakam Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci, Belediye Başkan Vekili Ömür Gül, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Metin Tekinasa, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

Ayvat, her zaman gazilerin hizmetinde olduklarını vurgulayarak, "Gazilerimiz bu vatan için kendilerinden geçmiş, vatan uğuruna yaralanmışlar ama gerektiğinde yeniden vatan için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyecek kahramanlardır. Tüm şehit ve gazilerimizden Allah rahmet eylesin. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ise sağlıklı uzun ömürler dilerim." ifadelerini kullandı.

Saat da bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin sağlanması adına önemli olduğunu belirterek, "Bizleri yalnız bırakmayan başta Kaymakamımız ve konuklarımıza teşekkür ederim. İnşallah daha iyi ve güzel günlerde bir araya geliriz." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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