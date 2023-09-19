Havza Kaymakamlığı şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verdi

Havza ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

İlçede özel bir tesiste, Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen yemeğe, şehit yakınları ve gaziler ile Kaymakam Cengiz Nayman, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği Başkanı Harun Saat ve kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman, yemek sonrası okunan duanın ardından yaptığı konuşmada, her zaman şehit aileleri ve gazilerin hizmetinde olduklarını belirterek, "Gazilerimiz bu vatan için kendilerinden geçmiş, vatan uğuruna yaralanmışlar ama gerektiğinde yeniden vatan için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyecek kahramanlardır. Tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ise sağlıklı uzun ömürler dilerim." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutladı.

Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat ise bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin sağlanması adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizleri bu günümüzde yalnız bırakmayan başta Kaymakamımız ve çok değerli konuklarımıza teşekkür ederim. İnşallah daha iyi ve güzel günlerde bir araya geliriz." diye konuştu.