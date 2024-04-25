Havza Kaymakamı Ziraat Odası'nı Ziyaret Etti

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Kaymakam Ayvat ziyaretinde, Ziraat Odası Başkan Coşkun Genç, Yönetim Kurulu üyeleri ve Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin'le bir araya geldi.

Ayvat, Genç'ten Ziraat Odası faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Genç, 2015 yılından bu yana oda başkanı olduğunu belirterek, "Odamızın araç parkı ve tesisleşmesi çevre ilçelerde örnek gösterilecek düzeyde. Bu yıl kuralık nedeni ile tüm ürünlerde rekolte düşüşü yaşanabilir. Bunun için de ilçe genelindeki sulama göletlerinin aktif olarak kullanılması amacı ile acilen kapalı sistem sulamaya geçilmesi gerekiyor. Konu ile ilgili gerekli müracaatlarımız yaptık. İnşallah sizlerin de desteğiyle kısa sürede bu sorunu çözeceğiz." dedi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ziraat odalarının ilçelerin en önemli sivil toplum örgütlerinin başında geldiğini ifade ederek, "Çiftçilerimizin birlikte ve bilinçli hareket etmesi önemli bir husus. Bu konuda ziraat odalarımıza önemli görevler düşmekte. Özellikle tarımda yaşanan teknolojik gelişmelerin çiftçiye yansıtılması büyük önem arz eden bir konu. Gördüğüm kadarı ile Havza Ziraat Odası bu konuda oldukça güzel çalışmalara imza atmakta. İnşallah kapalı sistem suluma için bizlerde elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Kaymakam Ayvat'a hediye takdim etti.