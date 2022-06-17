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Havza Kaymakamı Nayman ve Başkan Özdemir'den jandarmaya ziyaret

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Havza Kaymakamı Nayman ve Başkan Özdemir'den jandarmaya ziyaret

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Nayman, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü tebrik ederek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük fedakarlıklarla çalışan Jandarma Teşkilatımız başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylık ve başarılar dilerim." dedi.

Özdemir de ülkenin birlik ve bütünlüğü için şehit düşen tüm jandarma ile diğer güvenlik güçleri mensuplarına Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.

İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ise ziyaretten ötürü Nayman ve Özdemir'e teşekkür etti.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Sebahattin Özdemir Hisarcık Jandarma Havza Güncel Haberler

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