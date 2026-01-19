Haberler

Havza Kaymakamı Ayvat, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Anadolu Ajansı'nın 2025 yılına damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek tercihlerde bulundu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ayvat, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Mustafa Ayvat, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'in "Sevgi koridoru" fotoğraflarından yana tercihini kullanan Ayvat, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını oyladı.

Ayvat, çalışmada emeği geçenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
