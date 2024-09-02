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Havza Kadın Girişimi Kooperatifi Üretim ve Hijyen Denetiminden Geçti

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Samsun'un Havza ilçesinde faaliyet gösteren İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, üretim ve hijyen denetiminden başarıyla geçti. Gıda mühendisleri tarafından yapılan denetimde, kooperatifin üretim yeri ve ürünlerin hijyen ve kalite durumu incelendi. Kooperatif Başkanı Şehri Dilek, kadın üreticilere daha geniş bir pazar ulaşması için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Samsun'un Havza ilçesinde faaliyet gösteren İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üretim ve hijyen denetiminden geçti.

Gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, kooperatife ait üretim yeri ile ürünlerin hijyeni ve üretim kaliteleri incelendi.

Kooperatif Başkanı Şehri Dilek, gazetecilere, kadın üreticilere daha fazla pazar ulaşması amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine bağlı Amesia Gıda ile üretim protokolü imzalandıklarını vurgulayan Dilek, "Atılan imzalar ile kadın üreticilerimizin ürünleri için daha geniş bir pazar ve pazarlama alanı oluştu. Yapılan denetimler ile ürünlerimizin hijyenik durumu ve kalitesi kendisini bir kez daha ispatladı."diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ekonomi samsun Güncel Havza

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