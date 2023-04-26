Havza İlk Kıvılcım Anaokulu'nda 23 Nisan şenliği düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Havza İlk Kıvılcım Anaokulu tarafından şenlik gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Havza İlk Kıvılcım Anaokulu tarafından şenlik gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenlikte çocuklar ebru, akıl oyunları, yüz boyama ve geleneksel çocuk oyunları etkinliklerine katılarak gönüllerince eğlendi. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Programa emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da çocuklarımızın yaşayacağı bir ilçe için çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Okul müdürü Galip Seven de katılımcılara teşekkür ederek, "Baharın geldiği bu günlerde Gazi Mustafa Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarımız ile kutlamaktan mutluyuz." diye konuştu.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, okul idarecileri, anaokulu öğrencileri ve velileri katıldı.