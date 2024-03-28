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Havza İlçe Seçim Kurulu, sandık başkanlarına eğitim verdi

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Samsun'un Havza İlçe Seçim Kurulunca, ilçede görev alacak sandık başkanı ve görevlilere eğitim verildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki eğitime 145'si sabit, biri seyyar olmak üzere 146 sandıkta görevli 292 görevli katıldı.

Havza İlçe Seçim Kurulu Müdürü Bayram Buzdan tarafından verilen eğitimde katılımcılara seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar, sandık kurulu üyelerin görevleri, kullanılan oylarında dikkat edilecekler anlatıldı.

Seçim sandığında görevli memurların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Buzdan, "Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık oyları bir zarfta olacak ve zarflar muhakkak mühürlü olacak. Seyyar sandıkta, daha önceden yatağa bağlı olduğunu gösterir raporu olan ve bize müracaat eden vatandaşlarımız oy kullanacak. İlçemizde 146 sandıkta 30 bin 757 seçmen oy kullanacak." dedi.

Buzdan, huzur içinde olumsuzluk olmadan seçim sürecini bitirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Eğitime Havza İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Özlem Heıdari, seçim kurulu görevlileri İzzet Cürmen ile Hüseyin Yediler ile sandık kurulu başkanları ile üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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