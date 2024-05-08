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Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Uyardı

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Samsun'un Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. İlçe merkezinde yapılan çalışmalarda 950 kişiye yüz yüze bilgi verilerek, broşür dağıtıldı. Vatandaşlara, kendilerini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri uyarısı yapıldı.

Samsun'un Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet birimlerince, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında suç oluşmadan önce önleyici polislik çalışmaları çerçevesinde ilçe merkezinde 4 ekip 9 personelle halkın yoğun bulunduğu noktalarda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Dolandırıcılıkla ilgili ilgili kahvehaneler, muhtarlıklar, pazar yerleri, ticari taksi durakları, umuma açık iş yerlerinin yoğunlukla bulunduğu Kazımpaşa Caddesi ile Kevser Parkı civarında 950 kişi yüz yüze bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.

Bilgilendirmede, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısı yapılarak, tanınmayan kişilere kimlik ve kart bilgisi ile şifresi verilmemesi istenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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