Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Boğulma Olaylarına Karşı Uyardı
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. Kevser Parkı ve toplu taşıma durakları gibi bölgelerde gerçekleştirilen çalışmada alınabilecek tedbirler ve boğulma tehlikesi anında yapılması gerekenler hakkında uyarılar yer aldı.
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.
Ülke genelinde boğulma vakalarında görülen artış üzerine polisler, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak bilgilendirme yaptı.
Polisler, Kevser Parkı ve toplu taşıma durakları gibi bölgelerde 8 personelle gerçekleştirdikleri çalışmada alınabilecek tedbirler, dikkat edilmesi gerekenler ve boğulma tehlikesi anında yapılması gerekenler hakkında uyarıların bulunduğu broşür dağıttı.
Ekipler, çalışmada 500 kişiyle yüz yüze görüşerek bilgi verdi.