Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğulma Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı
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Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği, boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. Havaların ısınması ve boğulma vakalarındaki artış nedeniyle yapılan çalışmada, alınabilecek tedbirler ve boğulma anında yapılması gerekenler hakkında uyarılar yer aldı.
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, boğulma olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.
Havaların ısınması ve ülke genelinde boğulma vakalarında görülen artış üzerine TDP Büro Amirliği görevlileri, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak bilgilendirme yaptı.
Polisler, Kevser Parkı ve toplu taşıma duraklarında gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında vatandaşlara alınabilecek tedbirler, dikkat edilmesi gerekenler ve boğulma tehlikesi anında yapılması gerekenler hakkında uyarıların bulunduğu broşür dağıttı.