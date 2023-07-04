Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğulma Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği, boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. Havaların ısınması ve boğulma vakalarındaki artış nedeniyle yapılan çalışmada, alınabilecek tedbirler ve boğulma anında yapılması gerekenler hakkında uyarılar yer aldı.