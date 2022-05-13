Havza Huzurevi sakinlerinden curling gösterisi ve el sanatları sergisi

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla curling gösterisi ve el sanatları sergisi gerçekleştirildi.

Kevser Parkı'nda engelli ve yaşlılar tarafından gerçekleştirilen curling gösterisi ve el sanatları sergisine Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkan Vekili Sema Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile davetliler katıldı.

Nayman ve Köse, huzurevi sakinleriyle beden eğitimi öğretmeni Büşra Karacan idaresinde curling oynayıp sohbet etti.

Nayman, engellilerin sosyal hayata katılımlarının önemli olduğunu belirterek, "Merkezimizin bu konunda yaptıkları çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Özel bireylerimizin kendilerini kıymetli hissetmeleri ve hayattan kopmamaları için sosyal hayatın her alanında olmaları elzemdir." dedi.

Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Göktuğ da kurumda kalan yaşlı ve engellilerin hayatın içinde olmaları amacı sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti.