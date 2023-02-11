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Havza Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri depremzede çocuklar için giysi dikiyor

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Havza Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri depremzede çocuklar için giysi dikiyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'un Havza ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) görevli usta öğreticiler, depremzede çocuklar için giysi dikiyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'un Havza ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) görevli usta öğreticiler, depremzede çocuklar için giysi dikiyor.

Havza HEM'de görevli 10 usta öğretici, depremzede çocuklar için kapüşonlu giysi hazırlıyor.

Havza HEM Müdürü Kudret Ergül, AA muhabirine, yaşanan felaketin yaralarını sarmak için herkesin bir şeyler yapma gayretinde olduğunu vurguladı.

Ergül, "Bizler de en iyi bildiğimiz işle çalışmalara destek olmak istedik. Bu amaçla usta öğreticilerimiz iki ayrı merkezde depremzede çocuklar için kapüşonlu giysi dikiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

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