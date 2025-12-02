Haberler

Havza Gençlik Merkezi'nden Özel Öğrencilere Destek Ziyareti

Havza Gençlik Merkezi gönüllüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Okulunu ziyaret ederek özel öğrencilerle çeşitli oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirdi.

Havza Gençlik Merkezi gönülleri, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Okulunu ziyaret ederek özel öğrencilerle bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ziyarette gönüllüler, okulda eğitim alan özel öğrencilerle çeşitli oyunlar ve aktivitiler gerçekleştirdi. Okulun çok amaçlı salonunda yapılan etkinlikte öğrencilerin becerilerine uygun etkinliklerle keyifli zaman geçirildi.

Okul Müdürü Erkan İyiliksever, gönüllülere teşekkür ederek engellilere yönelik farkındalık çalışmalarının sürdüğünü, bu süreçte verilen her türlü desteğin önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
