Havza Fen Lisesi'nde Bilim ve Kültür Şenliği Düzenlendi

Havza Fen Lisesi'nde Bilim ve Kültür Şenliği Düzenlendi
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Havza Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen şenlik, proje sergisi ve öğrencilerin performanslarıyla keyifli anlara sahne oldu.

Havza Fen Lisesinde Bilim ve Kültür Şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenlik, Okul Müdürü Bekir Kaya'nın konuşması ile başladı.

Konuşmanın ardından Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutan Vekili Astsubay Emre Sazlıdere, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve diğer katılımcılar ile birlikte şenlik kapsamında hazırlanan proje sergisini ziyaret açtılar.

Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler, 30 öğretmen gözetiminde 70 öğrenci tarafından hazırlanan 27 projeyi gezerek öğrencilerden bilgiler aldılar.

Şenlikte okul öğrencileri tarafından kartlarla "Doğu Türkistan ve Gazze'de Katliama Hayır" koreografisi oluşturuldu.

Şenlik öğrencilerin roman kahramanlarını canlandırdığı ve kitapları tanıttığı etkinlik ile sona erdi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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