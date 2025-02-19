Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifinin Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin (ESKK) 2023-2024 yılları birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçede özel bir salonda gerçekleştirilen genel kurul toplantısında gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandı.

Kooperatif başkanı Ömer Büyük, genel kurula katılan tüm kooperatif üyelerine teşekkür ederek, " Havza'mızın esnafı ve sanatkarı için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Genel kurul öncesi Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından katılımcılara dolandırıcılık hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı.