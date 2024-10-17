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Havza Emniyetinden Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşa Uyarı

Havza Emniyetinden Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşa Uyarı
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Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Yüz yüze yapılan çalışmalarda, telefon ve internet dolandırıcılığı, evden hırsızlık gibi konular uyarılarak, şüpheli kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet birimlerince, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında suç oluşmadan önce önleyici polislik çalışmaları çerçevesinde ilçe merkezinde halkın yoğun bulunduğu noktalarda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Dolandırıcılıkla ilgili kahvehaneler, pazar yerleri, ticari taksi durakları, umuma açık iş yerlerinin yoğunlukla bulunduğu Kazımpaşa Caddesi ile Kevser Parkı civarında vatandaşlara yüz yüze bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.

Yapılan bilgilendirmede telefon ve internet dolandırıcılığı, evden hırsızlık ve 112 kullanımı konularına işaret edildi.

Bilgilendirmede, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısı yapılarak, tanınmayan kişilere kimlik ve kart bilgisi ile şifre verilmemesi istendi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Dolandırıcılık Hırsızlık Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Havza

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