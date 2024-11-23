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Havza'dan Umreye Giden Kafile Uğurlandı

Havza'dan Umreye Giden Kafile Uğurlandı
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Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 80 kişilik kafile, Kevser Camisi önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Törende kurban kesilip dua edildi.

Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

Özel bir firmayla umreye gidecek 80 kişi için Kevser Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunmasının ardından şirket yetkilisi Hayrettin Şahin, umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.

Şahin, "Allah tüm kardeşlerimizin niyetlerini kabul etsin, herkese kutsal mekanlara gitmeyi nasip etsin." dedi.

Umre yolcuları, yapılan konuşma ve duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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