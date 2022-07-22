Havza'dan kısa kısa Havza ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama stant kuruldu. Havza ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama stant kuruldu. Kevser Cami önünde kurulan stantta vatandaşlar, salı ve cuma günleri randevusuz hatırlatma dozu aşılarını 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yaptırabilecek. Havza İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Sağlam açılan stantta isteyenlerin randevusuz şekilde hatırlatma dozu aşılarını olabileceklerini belirterek, "İsteyen vatandaşlarımız ise hafta içi mesai saatlerinde İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde yine randevusuz olarak aşılarını olabilecekler." dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü nedeniyle Kur'an okutuldu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Havza İlçe Başkanlığı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü nedeni ile Kur'an-ı Kerim okutuldu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Havza İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen programa, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ve ülkü ocakları mensupları katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim okutuldu ve şehitler için dua edildi. AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel Güncel Haberler

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