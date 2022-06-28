Havza'da yolcu minibüslerine yönelik denetim yapıldı - Haberler

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Havza'da yolcu minibüslerine yönelik denetim yapıldı

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Havza'da yolcu minibüslerine yönelik denetim yapıldı

Havza'da şehir içi ve kırsal mahallelerde yolcu taşıyan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Havza'da şehir içi ve kırsal mahallelerde yolcu taşıyan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Havza Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan denetim noktasında gerçekleştirilen denetimde, durdurulan araçların sürücüleri ile yolcular, başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı, bulundurulması zorunlu evraklar kontrol edildi.

Uygulamaya Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat da katıldı.

Pekpolat, uygulama ile daha güvenli bir trafik hedeflediklerini belirtti.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Havza Güncel Haberler

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