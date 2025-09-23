Haberler

Havza'da Yol ve Kaldırım İşgalleri Denetlendi
Havza'da yapılan denetimlerde yol ve kaldırım işgalleri kontrol edilerek işyeri sahipleri uyarıldı. 40 dakika ile sınırlı park alanlarında ihlalde bulunan araçlara 24 Eylül'den itibaren ceza uygulanacağı bildirildi.

Havza'da İlçe Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım işgalleri denetlendi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Zabıta Müdürü Erhan Demir ile polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, işgal yapan iş yeri sahipleri uyarıldı.

Çalışma sırasında ayrıca iş yeri sahiplerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ilçe merkezinde 40 dakika ile sınırlı park tabelası bulunan alanlarda ihlalde bulunan araçlara 24 Eylül'den itibaren kolluk görevlilerince idari para cezası uygulanacağı bilgisi verildi.

Kaymakam Ayvat, denetimlerde iş yeri sahiplerinin uyarıldığını ve işgallerin kaldırılması için süre tanındığını belirterek, "Yaya ve araç trafik güvenliğini sağlamak adına çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca UKOME kararı doğrultusunda ilçe merkezinde 40 dakika ile sınırlı park alanlarında ihlalde bulunanlara yarından itibaren cezai işlem uygulanacağını hatırlattık. İlçe merkezimizde trafik güvenliğini ve otopark sorununu çözmek için çalışıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı İkiz de yol ve kaldırım işgali yapanlara karşı idari ceza uygulanacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
