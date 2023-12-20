Havza'da yol genişletme ve otopark çalışmalarına başlandı

Havza'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokak'ta yol yenileme ve otopark alanı açma çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, inşaat çalışmalarında sona gelinen Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazarı, inşaatı devam eden Havza Hükümet Konağı ile Havza Rezerv Yapı Projesi kapsamında yapılacak iş merkezinin yer aldığı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokak'ta başlatılan yol yükseltme, yenileme ve TCDD tarafından Havza Belediyesine tahsis edilen alanda otopark alanı açma çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Yatırımların tamamlanması ile bölgede yaya ve araç yoğunluğunun artacağına işaret eden Özdemir, "Amacımız ilçemizin yeni cazibe merkezi olacak olan bölgesinde yaya ve araç trafiğini rahatlatmak. Bu amaç ile Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazarı, Havza Hükümet Konağı ve yeni iş merkezimizin bölgeye kazandıracağı hareketliliği kaldıracak şekilde yollar ve otopark alanı yapacağız. Yapılan görüşmeler neticesinde TCDD tarafından Havza Belediyemize tahsis edilen alanda yaklaşık 100 araçlık otopark alanı yapmak, yollarımızı bu yoğunluğa uygun hale getirmek için yol yükseltme ve yenileme çalışmalarımıza başladık." dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Havza'yı modern bir şehir konumuna getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Özdemir, "Halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinci ile çıktığımız yolda ilçemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah ilçemizin yeni cazibe merkezi olacak bu bölgede belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biri ile halkımızı buluşturacağız. İlçemize hayırlı olsun. İlçemize yapılan yatırımlar ve ilçemizde yürütülen çalışmalardan ötürü başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.