Havza'da YKS'ye girecek adaylar için araç tahsis edildi

Havza'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu başladı.

YKS kapsamında gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Sınavı'na ilçede 9 binada 1912 aday girdi.

Havza Belediyesince de YKS'ye ilçede giren adaylar için iki gün boyunca araç tahsis edildi. Havza Belediyesi hizmet araçları, YKS için adayları sınav merkezlerine götürüyor.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ilçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı olundu.

Sınav binalarının bahçelerine adayların dışında kimse alınmazken, adayların yakınları okul önlerinde çocuklarının başarısı için dua ederek bekledi.