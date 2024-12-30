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Havza'da Yılbaşı Öncesi Alkol Denetimi

Havza'da Yılbaşı Öncesi Alkol Denetimi
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Havza ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı öncesi alkol satışı yapan iş yerleri ve depolarında denetim yaptı. Denetimlerde kaçak alkol ve satış belgeleri kontrol edildi, işletmecilere 18 yaş altına alkol ve sigara satışı yapılmaması uyarısı yapıldı.

Havza ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesi alkol satışı yapan iş yeri ve depolarında denetim yaptı.

Denetimde kaçak alkol, iş yeri ruhsatı, alkol satışı ile ilgili belgeler ve bandrol kontrolü gerçekleştirilerek işletmecilere 18 yaşından küçüklere alkol ve sigara satışı yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, yılbaşı dolayısıyla bir dizi tedbirler aldıklarını belirtti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında ekiplerin 24 saat esaslı çalışacağını ifade eden Tekinasa, "Yılbaşı gecesi ile alakalı olarak İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda gerekli tedbirler aldık. Tedbirler kapsamında mobil ve yaya ekiplerimiz ile halkımızın asayiş ve güvenliğini sağlamak için personelimiz görevinin başında olacak. Yılbaşı kutlamaları sırasında silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı maddelerin atılması hem vatandaşlarımız üzerinde korku ve paniğe neden olmakta hem de kanunen suç teşkil etmekte. Sizin sevinciniz başkasının üzüntüsü olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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