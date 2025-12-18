Haberler

Havza'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği yapıldı

Havza'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında 'Bir Başkadır Benim Memleketim' sergisi açıldı. Kaymakam Mustafa Ayvat, yerli üretim bilincinin artırılmasının önemine değindi.

Havza'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Havza İlk Kıvılcım Anaokulunda 7 coğrafi bölgede yetişen sebze ve meyvelerin tanıtıldığı "Bir Başkadır Benim Memleketim" isimli sergi açıldı.

Sergiyi gezen ve öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Mustafa Ayvat, yerli üretim bilincini artırmak ve tutumlu olmanın önemine dikkati çekerek, "Yerli malı kullanma bilinci ve tasarruf alışkanlığının erken yaşta kazandırılması ülkemizin geleceği için çok değerli. Yerli ve milli ürünleri kullanmak milli ekonomimiz için çok çok önemli." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilere yerli üretim, tutumlu olma, milli ve ekonomik değerlere sahip çıkma bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması için yıl boyu çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Etkinliğe Havza Cumhuriyet Başsavcısı Yücel Sağlam da katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
