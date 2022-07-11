Havza'da yenilenen yemekhane hizmete açıldı

Havza'da Bekdiğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yenilenen Bekdiğin Mahallesi Şehit Harun Çalışkan Camisi Yemekhanesi, hizmete sunuldu.

Yemekhanenin hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen programda şehitler için mevlit okutuldu, şehitler için dua edildi.

Daha sonra yemekhanenin açılışı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile dernek başkanı Burhan Güney tarafından yapıldı.

Özdemir, yemekhanenin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Güney ise mahalle sakinlerine maddi ve manevi katkılardan ötürü teşekkür ederek, "Dernek olarak mahallemizi güzelleştirmek ve hizmet etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara yenilenen yemekhanede yemek ikram edildi.

Programa Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, CHP İlçe Başkanı Halil Alkan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Rasim Korkmazlı, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile mahalle sakinleri katıldı.